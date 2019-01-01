مخاوف في وست هام من انتهاء موسم ويلشير

الإصابات مازالت تلاحق لاعب آرسنال السابق

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفادت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية أن هناك مخاوف جدية في وست هام من انتهاء موسم جاك ويلشير لاعب وسط الفريق المنضم له هذا الموسم من آرسنال.

صاحب الـ27 عامًا انضم لوست هام الصيف الماضي مجانًا من آرسنال، وقد لعب المباريات الأربعة الأولى للفريق ثم أجرى عملية جراحية لعلاج كاحله الأيمن، ورغم عودته للعب خلال مباراة نيوكاسيل في الأول من ديسمبر إلا أنه غاب مجددًا ولم يلعب حتى الآن.

ويعود سبب غياب اللاعب الإنجليزي لتجدد إصابته في كاحله الأيمن، ومازال اللاعب قيد العلاج وتحت المتابعة الطبية الحثيثة من الجهاز الطبي للنادي اللندني.

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وفيما كانت التقارير الأولية تتوقع غيابه لـ6-8 أسابيع، أصبحت هناك توقعات جدية حاليًا بإمكانية غيابه حتى نهاية الموسم وتوقف لعبه مع وست هام عند الـ339 دقيقة التي لعبها بالفعل.

يُذكر أن معاناة ويلشير من الإصابات ليس بالشيء الجديد، إذ تعرض للعديد منها خلال فترة وجوده مع آرسنال مما أعاق كثيرًا نجاحه في مسيرته الكروية.