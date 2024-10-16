"كان أسوأ خطأ في حياتي" .. وسام بن يدر يعتذر لضحيته ويتهم "الكحول" بالمسؤولية عما حدث

اللاعب ذو الأصول العربية يواجه حكمًا بالسجن

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن كواليس جلسة محاكمة الفرنسي وسام بن يدر المتهم بالاعتداء الجنسي على إحدى الفتيات، مشيرة إلى أنه تقدم بالاعتذار من ضحيته وحمل الكحول مسؤولية ما حدث.

اللاعب الحر منذ رحل عن موناكو بنهاية الموسم الماضي اتهم بالاعتداء الجنسي والجسدي على فتاة فرنسية تحت تأثير مفرط للكحول، ومن المنتظر أن يصدر الحكم ضده في الـ12 من نوفمبر القادم.

ويُواجه صاحب الأصول العربية خطر السجن لمدة عامين ونصف حال ثبتت إدانته، ويُركز محاموه في دفاعهم عنه على أنه فعل ذلك تحت تأثير الكحول، مشيرين إلى أن ظروفه الصعبة مؤخرًا، مثل انفصاله عن زوجته والاحتياج للمال وتعرضه للغش من وكيله، دفعته لإدمان الكحول.

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بن يدر قال خلال المحاكمة "أنا شخص وحيد يُكافح من أجل الوثوق بالناس، وقد لجأت إلى الكحول. لا أتذكر أي شيء مما حدث، لا أستطيع القول إن كنت قد فعلت ذلك أم لا، أنا هنا سبب الكحول وأتقدم باعتذاري للضحية وعائلتها وعائلتي".

أضاف "الكحول جعلني أنسى وساعدني على التوقف عن التفكير، أدرك تمامًا أنه كان أسوأ خطأ في حياتي".