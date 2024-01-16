وساطة "سويسرية" تنهي نزاع النصر والاتحاد بشأن حمد الله

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أكد المستشار القانوني السعودي أحمد الشيخي، انتهاء النزاع بين النصر والاتحاد بشأن قضية عبد الرزاق حمد الله.

وقال الشيخي، في تغريدة عبر حسابه بمنصة إكس: "وصلت الأطراف الثلاثة النصر والاتحاد وحمد الله إلى اتفاق نهائي لحل القضية العالقة بينهم في محكمة CAS".

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وأضاف: "الاتفاق جرى عبر (الوساطة)، بعد جلسات ومحادثات ودية متعددة، وكل ما يتبقى حاليا هو اعتماد وتوقيع (الوسيط) لتصبح الاتفاقية رسمية وملزمة".

وزاد: "بالتالي لن يصدر أي حكم في القضية، وسوف تستمر سريةً وغير معلنة، ولن تكون هناك أي عقوبات من قبيل الإيقاف للاعب أو لإداريين، ولن يكون هناك منع تسجيل لأي من الناديين".

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وفسح النصر عقد حمد الله في نوفمبر 2022، من طرف واحد، وبعدها تقدم اللاعب بشكوى طالب فيها بـ8.8 مليون يورو، ورد النصر بشكوى طالب فيها اللاعب بـ9.5 مليون يورو، وهو ما رفضه الفيفا، الذي اكتفى بحكم لصالح حمد الله يلزم النصر بدفع 3.3 مليون يورو.

وفي مارس الماضي، تقدم النصر بتسجيلات تُثبت مفاوضات حمد الله مع أحد مسؤولي الاتحاد، خلال سريان عقده مع النصر، وتقرر إيقاف اللاعب 4 أشهر وإيقاف حامد البلوي المدير التنفيذي للاتحاد 6 أشهر مع غرامة 300 ألف دولار لكل منهما، قبل أن تتجه القضية إلى الكاس.

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