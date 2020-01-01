وزير الرياضة يدرس كيفية استعادة اللاعبين المصريين بالخارج

مصر تبحث إعادة اللاعبين المصريين المتعذرين بالخارج.

يدرس الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، بالتنسيق مع مختلف الهيئات المعنية، خاصة وزارتي الخارجية والطيران المدني، إجراءات إعادة اللاعبين المصريين المتواجدين في جميع أنحاء العالم، لضمان سلامتهم بعد تفشي فيروس كورونا المستجد مؤخرًا.

تأتي تلك الخطوة، بناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، بشأن الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا، ومتابعة أوضاع اللاعبين المصريين المتواجدين بالخارج، وتعذر عودتهم إلى مصر بسبب تعليق الطيران.

ونسق أشرف صبحي مع المهندس ياسر إدريس عضو اللجنة الأولمبية المصرية، لتحديد كشوف اللاعبين المتواجدين في الخارج، والذين كانوا مشاركين في العديد من البطولات والمعسكرات الخارجية، من أجل إعادتهم.

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وزير الشباب والرياضة أشار إلى أنه تم التنسيق مع مختلف الجهات المعنية، لاتخاذ الإجراءات الخاصة بإعادة اللاعبين المتواجدين بمختلف دول العالم، وفقًا لمقتضيات وإمكانيات تسيير رحلات جوية، لإعادتهم بأقرب وقت ممكن.

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صبحي قال: "الوزارة تسير في ضوء قرارات مجلس الوزراء المنبثقة عن توجيهات السيد رئيس الجمهورية، بالمتابعة الكاملة لأوضاع المصريين بالخارج، منهم اللاعبين والرياضيين المتعذرين في العودة بسبب تعليق حركة الطيران الدولي".

واختتم أشرف صبحي تصريحاته مشددًا على أن وزارة الشباب والرياضة تتابع الإجراءات الخاصة بشأن مواعيد وصول اللاعبين، وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات والضوابط الصحية المتبعة في شأن عودة المصريين من الخارج، بما يضمن سلامتهم حال عودتهم.