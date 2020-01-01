وزيرة الرياضة الإسبانية ترفض عودة الجماهير للملاعب

مستحيل عودة الجماهير إلى الملاعب في ظل جائحة فيروس كورونا..

أصرت إيرين لوزانو ، رئيسة المجلس الرياضي الوطني الإسباني ، على استحالة عودة الجماهير إلى الملاعب عندما يستأنف الدوري الإسباني هذا الشهر.

سيبدأ موسم الدوري الإسباني في 11 يونيو ، وقال ميجيل أنجيل راميريز ، رئيس نادي لاس بالماس ، أنصاره سيكونون قادرين على حضور مباريات فريقه على أرضه ابتداء من نهاية هذا الأسبوع.

ومع ذلك ، قالت لوزانو إنه من المستحيل عودة المشجعين قريبًا وسط جائحة فيروس كورونا.

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حيث قالت لشبكة كادينا سير يوم الثلاثاء "إنه أمر مستحيل. يجب احترام نزاهة المنافسة".

وتابعت "هناك اعتبارات كثيرة في هذا الصدد ، ولكن أهمها احترام نزاهة المنافسة".

وأضافت "بما أن الدوري الإسباني هو مسابقة وطنية وحاولنا جميعًا جاهدين للغاية أن يتم مطابقة الدورات التدريبية ، فإنني مندهشة قليلاً أنه بعد الجهد الذي بذلناه لمطابقة ما كان خارجًا عن المسار ، والآن فجأة في آخر 100 متر نأتي إلى عدم التوازن ".

وأردفت "إذا قارنت نفسك بأماكن أخرى " البوندسليجا "حيث لم يدخل الناس ، فقد حان الوقت للتحلي بالصبر ، وحان الوقت لتحمل المسؤولية". وأكملت "حتى تكون جميع التوقعات في نفس المرحلة من التصعيد ، فمن المستحيل أن تكون هناك كرة قدم مع الجمهور."

سيعود الدوري الإسباني مع مواجهة ديربي بين إشبيلية وريال بيتيس في 11 يونيو.وسيواجه برشلونة المتصدر ريال مايوركا في مباراته الأولى يوم السبت 13 يونيو.

يذكر أن الدوري الإسباني ثاني مسابقة بين أكبر خمس مسابقات في أوروبا تستأنف نشاطها بعد أن تسبب الوباء في تعليق معظم المنافسات الرياضية حول العالم منذ مارس الماضي، وذلك بعد عودة الدوري الألماني في وقت سابق هذا الشهر.