وزارة الصحة الإيطالية تُعلن عن موعد عودة الجماهير للمدرجات

تفاؤل كبير بالمستقبل..

حددت وزارة الصحة الإيطالية شهر أغسطس كموعد لعودة الجماهير إلى الملاعب مرة أخرى، مع تفاؤل بأن يتم السماح بامتلاء المدرجات مرة أخرى قبل ذلك في شهر يوليو إن استمر أمر كورونا في الانحصار بالبلاد ووفقًا لضوابط صحية صارمة.

إيطاليا كانت أحد أكثر دول العالم تضررًا من فيروس كورونا في الأشهر الماضية، لكن بدأ معدل الإصابات والوفيات في الانخفاض بصورة كبيرة في الآونة الأخيرة، ما سمح لعودة العديد من الأنشطة مجددًا إلى الحياة.

كرة القدم كانت أحد الأنشطة العائدة، حيث تُستأنف كأس إيطاليا في 12 يونيو وبعدها تعود جنة كرة القدم في 19 يونيو، مع شائبة واحدة فقط وهي إقامة المباريات بدون حضور جماهيري خوفًا من نقل العدوى بين الجماهير.

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كارلو سيبيليا، وكيل وزارة الصحة الإيطالية، تحدث للإعلام عن عودة الجماهير قائلًا "كلنا نُدرك أن كرة القدم بدون مشجعين ليست نفسها التي نعهدها".

كما أضاف "أحلم برؤية تلك الحشود تعود مجددًا للملاعب، ولكن يجب أن نكون حذرين، آمل أن يكون من الممكن إعادة الجماهير للمدرجات في شهر أغسطس أو سبتمبر".

"بالنظر إلى القواعد المتبعة حاليًا في المسارح ودور السينما والتي تسمح لألف شخص بالتواجد مع إتباع التباعد الاجتماعي، يمكن مناقشة رؤية الجماهير في الملاعب بشهر يوليو."

واستطرد "لكن الأمر المعقد هو كيفية إدخال 10 آلاف مشجع مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي من بوابات ستاد سان باولو مثلًا".

وأتم "مع البيانات المتوفرة لدينا اليوم، لا يمكننا ضمان سلامة الناس في الملاعب الآن، ولكن آمل أن نتمكن من الحديث عن الأمر في أغسطس. يمكنني أن أؤكد لكم أن عودة الكرة الإيطالية إلى طبيعتها في آمان هي هدف أساسي لنا".

الجدير بالذكر أن دولة إنجلترا أعلنت بوضوح أن عودة الجماهير لن تتم قبل عام 2021 وربما لأبعد من ذلك، بينما تُفكر إسبانيا في إعادة الجماهير بسعة أقل من سعة الملاعب وفقًا لقواعد التباعد الاجتماعي.