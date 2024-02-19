ورطة بايرن ميونخ تصنع أزمة جديدة لليفربول بسبب يورجن كلوب!

بايرن ميونخ يسبب أزمة لليفربول بعد رحيل كلوب...

يعاني بايرن ميونخ، في الفترة الحالية من تراجع النتائج بشكل ملحوظ في الدوري الألماني، بعد تعرض الفريق لثلاث هزائم متتالية، وابتعاده عن صدارة البوندسليجا بثمان نقاط كاملة.

تراجع الفريق البافاري هذا الموسم، جعل توماس توخيل، مدرب الفريق يتعرض لانتقادات كبيرة، وتدرس إدارة بايرن ميونخ، إقالة المدرب في حال عدم تحسن مسار الفريق في أسرع وقت.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ذا أثليتك" فإن تشابي ألونسو، المدير الفني لنادي باير ليفركوزن، سيكون الخيار الأول، للفريق البافاري في حال إقالة توخيل من منصبه خلال الفترة القادمة.

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ويقدم ألونسو، مستويات مميزة مع ليفركوزن، هذا الموسم جعلته يتصدر ترتيب الدوري برصيد 58 نقطة، دون أي خسارة بعد مرور 22 جولة من المسابقة.

وارتبط المدير الفني الإسباني، بالانضمام إلى ليفربول، ليخلف يورجن كلوب، الذي قرر الرحيل عن تدريب الريدز، بنهاية الموسم الحالي، ليعتبر الفريق الإنجليزي، منافسًا قويًا لبايرن في سباق التعاقد مع ألونسو.