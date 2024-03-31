ورطة لإدارة أنمار الحائلي .. اتحاد القدم يكشف حقيقة "كذبة" حرمان الاتحاد من لاعبيه في السوبر

اتحاد القدم يرد بعد نداء "ياسر المسحل اتق الله!"..

مع كثرة الهجوم على اتحاد الكرة السعودي من جماهير نادي الاتحاد والإعلاميين المنتميين للنادي، على خلفية أزمة المنتخب الأولمبي، اضطر مجلس ياسر المسحل للرد بتوضيح الحقائق، التي من شأنها أن تورط إدارة الأول برئاسة أنمار الحائلي.

المنتخب الأولمبي السعودي يستعد للدخول في معسكر مغلق غدًا الإثنين، لخوض منافسات كأس آسيا تحت 23 عامًا، التي تستضيفها دولة قطر خلال الفترة من 15 من أبريل الجاري وحتى الثالث من مايو المقبل.

المشكلة هنا تكمن في حرمان العميد خلال تلك الفترة من خمسة من لاعبيه هم: زكريا هوساوي، فيصل الغامدي، عوض الناشري، أحمد الغامدي ومروان الصحفي، في وقت يرتبط به الفريق بخوض مباريات مصيرية في كأس السوبر وكأس خادم الحرمين الشريفين.

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على خلفية هذا التضارب بين مواعيد المباريات في السعودية والكأس القارية، كتب الإعلامي الرياضي الاتحادي عدنان جستنيه مقالة في عدد صحيفة "الرياضية"، أمس السبت، تحت عنوان "ياسر المسحل اتق الله!".

ويبدو أن هذه المقالة استفزت اتحاد القدم بما فيه الكفاية، ليضطر الأخير لإرسال توضيح رسمي لجستنيه - نشره عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي - كاشفًا كواليس الاتفاق على معسكر الأولمبي مع الأندية..

اتحاد القدم أوضح أنه اجتمع مع رؤساء الأندية بالفعل في حضور رئيس اللجنة الأولمبية السعودية ووزير الرياضة عبدالعزيز بن تركي الفيصل في 22 من أكتوبر الماضي، وتم إخطارهم في هذه الأثناء بانطلاق معسكر كتيبة المدرب سعد الشهري في الأول من أبريل، مع التأكيد على أن كافة الأندية ملزمة بالسماح للاعبيها بالانضمام للمعسكر.

وشدد اتحاد المسحل على أن كافة الأندية "دون استثناء" أبدت تفهمها بأهمية البطولة المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، مضيفًا: "كان الاجتماع قبل بداية الفترة الشتوية حتى تتمكن الأندية من معرفة احتياجاتها العناصرية في ظل روزنامة معسكر المنتخب الأولمبي، وتمت مخاطبة الأندية بموعد المعسكر الذي ينطلق في الأول من أبريل، في 14 من يناير الماضي لتأكيد ما تم الاتفاق عليه".

توضيح اتحاد القدم من شأنه أن يورط إدارة النادي الجداوي، خاصةً وأن نعيم البكر؛ رئيس لجنة المسابقات، قد أوضحت قبل أيام أيضًا أن تأجيل كأس السوبر من فبراير الماضي إلى أبريل المقبل (خلال الفترة من يوم 8 إلى 11 أبريل) وافقت عليه الأندية المشاركة (الاتحاد، الهلال، النصر والوحدة) بالفعل.