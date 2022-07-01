دياز قاد الهلال للفوز بالدوري السعودي

نشر رامون دياز المدير الفني للهلال تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر حملت رسالة عاطفية للفريق السعودي ولاعبيه وجمهوره، وكذلك إشادة منه بجميع مساعديه في الجهاز الفني.

دياز عاد لتدريب الهلال في فبراير الماضي خلفًا للمقال ليوناردو جارديم، وقد نجح في قيادة الفريق لعودة تاريخية في الدوري السعودي والفوز باللقب بعد صراع شرس مع الاتحاد، وقد قاده كذلك لتخطي مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا لكنه خسر معه نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الفيحاء.

ماذا قال دياز في رسالته للهلال وجمهوره؟

صاحب الـ62 عامًا نشر عدة صور من تتويج الهلال بالدوري السعودي للموسم الثالث على التوالي وكتب معلقًا "شكرًا لكل الهلال، خاصة لتلك المجموعة من اللاعبين والتي هي من أفضل من عملت معهم".

أضاف "شكرًا لجهازي الفني الذي قام بعمل مذهل، وشكرًا كذلك للجمهور لما أظهره من مشاعر حب جياشة وغير مشروطة".

Gracias a todo @Alhilal_FC , en especial a uno de los mejores grupos de jugadores que dirigí, a mi cuerpo técnico que hizo un trabajo impresionante y a todos los fans por el cariño indondicional de siempre. 💙 pic.twitter.com/1E4AIxQsfe — Ramon Angel Diaz (@ramondiaz9dt) July 1, 2022

رسالة دياز .. وداعية أم احتفال بالتجديد؟

اعتاد اللاعبون والمدربون توجيه مثل تلك الرسائل العاطفية للأندية وخاصة الجمهور عند رحيلهم عن الفريق، وهو ما قد يُقلق عشاق الهلال خاصة بعد النجاح الكبير لدياز وفي ظل انتهاء عقده بنهاية موسم 2021-2022.

يبدو أن الوضع ليس هكذا، إذ أشارت تقارير صحفية إلى أن المدرب أتم الاتفاق مع إدارة فهد بن نافل على استمرار العلاقة بين الطرفين وتجديد العقد الذي انتهى بينهما.

صحيفة "تي واي سي" الأرجنتينية أكدت أن دياز توصل لاتفاق مع الهلال على تمديد العقد لموسم واحد مع إمكانية التمديد لموسم آخر صيف 2023، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار الفريق عقب الأداء الرائع والعودة المذهلة في الدوري السعودي.

اقرأ أيضًا |

المذنبون ... الـ8 المسؤولون عن تشويه تاريخ الأهلي

العويس وعبد الحميد ... أين أنت يا حُمرة الخجل!

خمسة ملايين تقرب الاتحاد من نونو سانتو