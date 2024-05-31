"وداع الهلال بكأس الملك أفضل ذكرياتي وصاروخي في النصر لا يُصدق" .. تياجو نيفيز يوجه رسائل نارية!

نجم الهلال السابق: قادرون على إكمال الثلاثية المحلية..

أكد البرازيلي تياجو نيفيز، نجم فريق الكرة السابق بنادي الهلال، أن الفريق قوي جدًا وقادر على حسم الثلاثية السعودية، بالفوز على النصر، والتتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

ولعب تياجو نيفيز في صفوف الهلال خلال فترتين بين (2009-2011) و(2013-2015)، وتوج مع الزعيم بلقب الدوري السعودي للمحترفين (مرتين) وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس ولي العهد، كما شارك البرازيلي في 118 بقميص الهلال، سجل خلالها 56 هدفًا وصنع 33 تمريرة حاسمة.

وقال نيفيز، عبر فضائية SSC، "ذكرياتي مع الهلال من أجمل ما يكون، وصادفت آخر مرة ارتديت فيها قميص الهلال، عندما فزنا بكأس الملك، لقد كانت لحظة سعادة غامرة، ومبعث فخر في نفس الوقت، فالفوز باللقب مع الهلال هو حُلم كل لاعب، والجميع يعرفون عظمة الهلال، وكذلك قيمة الكأس، ولذلك فإن ذكريات الفوز بكأس الملك مع الهلال هي الأجمل على الإطلاق، وفي نهائي كأس آسيا خسرنا على ملعبنا، وهي ذكرى أخرى، والصداقات التي كونتها هناك في النادي، فهناك سالم (الدوسري) الذي كان يحمل الرقم 10، والقائد سلمان الفرج وكذلك محمد الشلهوب".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتحدث نيفيز عن أفضل أهدافه في مرمى النصر، قائلًا "الهدف المتميز كان من خارج منطقة الجزاء، روضت الكرة وسددتها في الزاوية.. يا له من هدف!"، وكان يقصد هدفه في نهائي كأس ولي العهد السعودي، خلال موسم 2009-2010، الذي قاد الهلال للفوز باللقب، بنتيجة (2-1).

وتطرق نيفيز للحديث عن اللاعبين البرازيليين الحاليين في الهلال، قائلًا إنهم يبلون بلاءً حسنًا، خاصة الثنائي ميشايل ومالكوم، ونيمار الذي أصيب للأسف منذ بداية الموسم، مضيفًا "لودي وصل للتو، وأظن الرسالة واضحة، ميشايل سبق وأن حقق اللقب، كأس الملك تعني الكثير للنادي والأنصار، خاصة وإن كانت ضد خصم عنيد مثل النصر، أتمنى حظًا سعيدًا للهلال".

وأشاد نيفيز بالمدرب جورج جيسوس قائلًا "قدم عملًا رائعًا، وقاد الهلال إلى لقب الدوري بعد أكثر من 30 مباراة دون هزيمة، وأدخل الفريق إلى موسوعة جينيس، وهو مؤهل لنيل الثلاثية المحلية، والفريق حصد كافة الألقاب هذا العام، ولو أنه خسر البطولة الآسيوية، ولكن الفريق مُعد للمنافسة على الألقاب، وما قدمه هذا الموسم يعد استثنائيًا".

ويطمح الهلال لإكمال الثلاثية المحلية، بعد تتويجه بثنائية دوري روشن السعودي وكأس الدرعية للسوبر السعودي، فيما يستعد لملاقاة النصر، على ملعب الجوهرة المشعة، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، مساء اليوم في جدة.