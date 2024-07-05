وداعًا كروس .. نهاية حزينة لرحلة أسطورية والحكم يرحمه من مصير زيدان!

كروس يعلق حذاءه بختام أوروبي حزين..

وداع حزين، كتب به أسطورة ريال مدريد، توني كروس، كلمة النهاية حول مسيرته في ملاعب الكرة، بعد الخسارة أمام إسبانيا بهدفين مقابل هدف، والخروج من بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، بعد قمة شتوتجارت.

وقبل 35 يومًا، قدم توني كروس التحية لجماهير ريال مدريد، بعدما اختتم مسيرته مع الملكي، متوجًا بلقب دوري أبطال أوروبا، للمرة 15 في تاريخه، والسادسة في مسيرته الشخصية، بعد عبور بوروسيا دورتموند الألماني بنتيجة (2-0)، وسط دموع عشاق الميرينجي بخسارة واحدًا من عباقرة خط الوسط في عالم كرة القدم.

وكان كروس يطمح لنهاية تاريخية أيضًا مع منتخب ألمانيا، بعدما قرر العودة من الاعتزال الدولي في فبراير الماضي، ليشارك في بطولة اليورو، أملًا في التتويج بالكأس الوحيدة التي يفتقدها دولاب بطولاته، قبل اتخاذ قرار الرحيل نهائيًا عن الملاعب، إلا أن المنتخب الإسباني حرمه من تلك اللحظة، بهدف قاتل أحرزه ميرينو في الدقيقة 119، لينهي رحلة الألمان في البطولة الأوروبية.

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مجزرة كروس في ليلة الختام

وشهدت أولى 8 دقائق، على عنف توني كروس على لاعبي إسبانيا، بين تدخل قوي على ركبة بيدري، تسببت في خروج لاعب برشلونة باكيًا، فيما لم يشهر الحكم أي بطاقة للألماني المخضرم، الذي لم يتوان عن التدخل بعنف أيضًا على اللاعب لامين يامال، والذي واصل اللعب.

وانتظر الحكم الإنجليزي أنتوني تيلور، حتى الدقيقة 67، ليشهر البطاقة الصفراء في وجه كروس، بداعي التدخل العنيف على البديل أولمو، الذي شارك بديلًا للمصاب بيدري، وسجل هدف تقدم الماتادور.

وأنقذت قرارات الحكم، كروس من تكرار سيناريو أسطورة الكرة الفرنسية زين الدين زيدان، الذي اختتم مسيرته في الملاعب ببطاقة حمراء مع منتخب فرنسا، في نهائي كأس العالم 2006، في لقطته الشهيرة بـ(نطح) ماتيرازي، ليودع الملاعب بطرد مباشر.

ناجيلسمان يرفض رحيله بسهولة

وأبى المدير الفني للمنتخب الألماني، ناجيلسمان، أن يترك كروس ينهي مباراته الختامية مع ألمانيا بسهولة، حيث منحه فرصة اللعب دقائق المباراة الـ120 كاملة.

وقدم توني كروس 102 لمس للكرة، صنع خلالها استماتة في المنتصف الدفاعي لألمانيا، كما قدم 76 تمريرة صحيحة، من أصل 83، بنسبة 92%، كما صنع تمريرتين مفتاحيتين لزملائه، وقدم كرات عرضية وطولية صحيحة بنسبة 50%، إلا أنه خسر الكرة 13 مرة، وارتكب 5 أخطاء خلال اللقاء.

وبوجه حزين، ودع كروس ملاعب كرة القدم، بعد 114 مباراة بقميص منتخب ألمانيا الأول، سجل خلالها 17 هدفًا وصنع 21 تمريرة حاسمة، ناهيك عن 754 مباراة مع أندية بايرن ميونخ وباير ليفركوزن الألمانيين، وريال مدريد الإسباني، مع فرق الشباب والكبار، في كافة البطولات، سجل خلالها 73 هدفًا وصنع 166 تمريرة حاسمة.