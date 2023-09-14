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وداعًا صلاح! المفاوض السعودي يفجر مفاجأة بخصوص الصفقة الحلم

أحمد رفعت
Mohamed Salah Liverpool 2023-24Getty
محمد صلاحالإتحادانتقالاتدوري روشن السعودي

مفاجأة بشأن تواجد صلاح في دوري روشن

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فجر النيجيري مايكل إيمينالو مدير كرة القدم برابطة الدوري السعودي، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن قدوم المصري محمد صلاح، إلى بطولة دوري روشن السعودي.

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وكان الاتحاد يفاوض ليفربول الإنجليزي من أجل الحصول على خدمات محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن تمسك النادي ومدربه الألماني يورجن كلوب باستمرار النجم المصري.

وقال إيمينالو خلال تصريحات لبرنامج "في المرمى": "قصة صلاح انتهت ونحترم اللاعبين وعقودهم مع أنديتهم".

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وكشف مايكل عن الكواليس والرسائل التي يتم استخدامها في مفاوضات أندية دوري روشن السعودي مع أفضل نجوم العالم لإقناعهم بالانضمام إلى صفوفهم.

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وأوضح مدير رابطة الدوري السعودي: "عندما نفاوض النجوم نؤكد لهم أنهم سيأتون إلى بطولة ستكون من الأقوى في العالم، والترحيب بهم بالقدوم إلى السعودية وتجربة العيش فيها، وأن اللاعب وعائلته سيستمتعون بالتعامل مع ثقافة مرحبة بهم وودودة".

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