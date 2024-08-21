وداعًا برشلونة.. زوجة جوندوجان تؤكد الرحيل!

ماذا حدث؟

يقترب النجم الألماني إلكاي جوندوجان من الرحيل عن برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية الجارية، علمًا بأنه لم يدل بأي تصريح حول مستقبله.

وذكرت تقارير صحفية أن جوندوجان بات قريبًا للغاية من العودة إلى ناديه السابق مانشستر سيتي، بعد موسم واحد قضاه في صفوف النادي الكتالوني.

وجاء قرار برشلونة الصعب بالضغط من أجل رحيل جوندوجان الذي يتقاضى 18 مليون يورو سنويًا، بسبب الحاجة الملحة إلى خفض فاتورة الأجور، من أجل تسجيل عقد داني أولمو والتعاقدات الجديدة المحتملة.

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وأخطر هانز فليك، مدرب برشلونة الجديد، جوندوجان بأنه لن يكون له دور أساسي في الفريق هذا الموسم، حيث سيعتمد بشكل أكبر على اللاعبين الشباب.

وحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن سارة جوندوجان، زوجة النجم الألماني، قدمت إشارة واضحة على اقتراب الرحيل، حيث ألغت متابعة حساب برشلونة على منصة إنستجرام.