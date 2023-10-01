وداعًا السعودية؟ أسطورة ريال مدريد يكشف فريق مودريتش المقبل

تعرف على الفريق الذي سينضم له مودريتش

يبدو أن فكرة انضمام النجم الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد الإسباني إلى دوري روشن السعودي لن تتم، في ظل اقترابه من الانضمام إلى فريق آخر خلال الفترة المقبلة.

وكشف الصربي بيديا مياتوفيتش أسطورة ريال مدريد عبر قناة " SER Sports Carousel" عن كواليس ما دار بين الإنجليزي ديفيد بيكهام والكرواتي مودريتش، بشأن فريق لوكا الجديد.

وقال مياتوفيتش: "خلال معسكر المنتخب الكرواتي الأخير، تناول مودريتش وبيكهام العشاء مع بعضهما البعض، وعرض النجم الإنجليزي رسميًا على مودريتش الانضمام إلى إنتر ميامي خلال الشتاء المقبل".

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وأضاف: "مودريتش تلقى عروضًا من أمريكا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكنه فضّل التجديد لمدة موسم إضافي مع ريال مدريد، ومن العروض المغرية أيضًا كانت من السعودية، بمرتب مضاعفة عدة مرات لما يحصل عليه مع الريال، ولكنه فضل البقاء".

وأشارت صحيفة "آس" الإسبانية إلى أن عرض بيكهام جعل مودريتش يُعيد التفكي مرة أخرى، ويُغير حساباته قبل فترة الانتقالات الشتوية القادمة، خاصة في ظل تواجد عددًا من النجوم مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي والإسباني سيرخيو بوسكيتس.