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وداعاً للقهوة العربي .. المتة الأرجنتيني تغزو قطر!

هيثم محمد
9:02 ص غرينتش+2 27‏/11‏/2022
Mate Tea - Goal Food
المشروب الأرجنتيني الشهير المفضل لميسي ورفاقه

انتشر مشروب المتة الأرجنتيني بقوة في مدرجات كأس العالم بفضل الحضور الطاغي لمشجعي التانجو في قطر.

المشروب الذي اشتهر بفضل كونه المفضل للعديد من نجوم أمريكا اللاتينية، وعلى رأسهم ليونيل ميسي، أصبح علامة مسجلة في السنوات الأخيرة.

ويبدو أن المتة بدأ يكتسب معجبين جدد بطعمه، بل ويتفوق حتى على المشروبات المحلية العربية مثل القهوة الشهيرة بالمنطقة العربية والخليجية.

وشوهد العديد من جمهور الأرجنتين وهو يقنع نظيره القطري الحاضر في المدرجات بملاعب البطولة بتجربة مشروبهم المفضل، والذي أعجب بالفعل القطريين وبقية الجماهير.

يذكر أن الجمهور الأرجنتيني من الأكثر حضوراً حتى الآن في قطر، بل وتواجد في العاصمة الدوحة قبل بداية المنافسات رسمياً بأيام عديدة.

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