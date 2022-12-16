وداعاً سينسا .. وفاة ميهالوفيتش بعد صراع مع السرطان

النجم الصربي يرحل عن عالمنا

رحل النجم الصربي سينيسا ميهايلوفيتش عن عالمنا بعد وفاته مساء الجمعة بعد صراع مع مرض السرطان طوال الأعوام الماضية.

وكان لاعب لاتسيو وسامبدوريا السابق قد أعلن في 2019 عن معاناته من المرض الخبيث، وتعافى منه وعاد للعمل كمدرب لبولونيا.

وخضع مدرب بولونيا الأسبق الذي رحل عن الفريق في بداية الموسم لعملية زراعة نخاع وعدة جلسات للعلاج الكيماوي، ولكن عاد له المرض من جديد.

وبحسب التقارير الواردة من إيطاليا، رحل الصربي في أحد مستشفيات روما حيث كان يتلقى العلاج في الأسابيع الماضية.

ويملك الصربي الذي اشتهر بإجادة الركلات الحرة وتسجيلها سجلاً حافلاً في الملاعب، سواء كلاعب في عدة أندية إيطاليا بداية من سامبدوريا، ومروراً بروما ولاتسيو، وصولاً إلى إنتر، أو كمدرب مع عدة أندية أبرزها فيورنتينا وميلان.