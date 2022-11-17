وحيدًا في الغرفة.. ميسي يفتقد أجويرو في قطر

ميسي يركز على تحقيق كأس العالم

بعد اعتزال سيرخيو أجويرو عن ممارسة كرة القدم، لم يجد ميسي من يشارك معه غرفته في قطر مع اقتراب انطلاق بطولة كأس العالم في الأيام القليلة المقبلة.

شارك مهاجم مانشستر سيتي البرغوث في غرفته منذ فرق الشباب في الأرجنتين، وفي عام 2021، تم تشخيص حالة أجويرو بوجود عدم انتظام في ضربات القلب بعد تعرضه لآلام في الصدر وصعوبة في التنفس أثناء اللعب مع برشلونة.

وبالتالي اعتزل المهاجم التاريخي للنادي السماوي، وترك لاعب باريس سان جيرمان وحده في الغرفة، وظن البعض أن من الممكن أن يتواجد شخصًا آخر رفقة ليونيل.

لكن الصحفي جاستون إيدول أفاد بأن ميسي يستمتع بتواجده وحده "للتركيز" على تحقيق بطولة كأس العالم.

جدير بالذكر أن ميسي يستعد رفقة الأرجنتين لتحقيق مونديال قطر 2022، حيث تواجد فريق بلاده في المجموعة الثالثة رفقة بولندا والمكسيك والسعودية، وسيواجه الأخير في أول مباراة يوم 22 نوفمبر.