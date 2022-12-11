وحدات التحكم في فوتبول مانجر 2023: موعد الإصدار، والسعر، ومميزات بلاي ستيشن 5 وإكس بوكس

كل ما تريد معرفته عن المميزات الجديدة في وحدات التحكم المختلفة للعبة فوتبول مانجر 2023، وموعد إصدار اللعبة وسعرها....

صدرت لعبة Football Manager 2023 في 8 نوفمبر 2022 ومع وجود الكثير من الاهتمام في الإصدارات السابقة من اللعبة، يتوقع المشجعون نجاحًا آخر للعبة الشهيرة.

النسخة الماضية من اللعبة صدرت في نوفمبر 2021، وتم بيع فيها أكثر من مليون نسخة على المنصات المختلفة في أقل من عام.

وإذا كانت تأمل في خوض تجربة لعب فوتبول مانجر 2023، سنتعرف معًا في التقرير التالي على المميزات الجديدة في وحدات التحكم المختلفة للعبة، وموعد الإصدار وسعرها.

هل ستكون فوتبول مانجر 2023 متاحة على بلاي ستيشن 5؟

أكدت الشركة المنتجة للعبة في شهر سبتمبر الماضي، أن فوتبول مانجر 2023، ستظهر للمرة الأولى على بلاي ستيشن 5، ولكن تم تأخير إطلاق اللعبة على بلاي ستيشن 5.

وبسبب تلك المشكلة قررت الشركة المنتجة الغاء كافة الطلبات المسبقة، للعبة على بلاي ستيشن 5، وقررت رد الأموال بالكامل إلى من قاموا بالطلب المسبق، حتى ينتهي فريق المطورين من عملهم وإنهاء تلك المشكلات وخروج اللعبة إلى النور بشكل طبيعي.

وقال مايلز جاكوبسون رئيس ستوديو " Sports Interactive" في تصريحات خاصة لموقع جول حول هذا الأمر: "لقد واجهنا مشكلة قبل أعوام عند سؤالنا من أحد متابعي اللعبة لماذا لا نصدر اللعبة عبر منصة بلاي ستيشن".

وواصل: "وقررنا العمل مع شركة سوني على إخراج اللعبة بشكل مميز في النسخة الحالية، فنحن نريد المتعة لأكبر عدد من اللاعبين على مستوى العالم، نحن نريد للجميع أن يحصل على المتعة ويشاركنا اللعب على أي من وحدات التحكم المختلفة، نحن نسعى لتكون لعبتنا متاحة على أكبر عدد ممكن من المنصات".

ما هي الأجهزة التي يمكن لعب "فوتبول مانجر 2023" عليها؟

حتى الآن أصبحت لعبة "فوتبول مانجر 2023" متاحة للعب على أجهزة الحاسب الشخصي، وأجهزة "ماك"، ومنصة "إكس بوكس" والهواتف المحمولة.

ما هو سعر لعبة فوتبول مانجر 2023، على المنصات المختلفة؟

ستكون لعبة فوتبول مانجر 2023، على منصات إكس بوكس، وبلاي ستيشن 5 أرخص بقليل من التي علي أجهزة الكمبيوتر الشخصية.

ويبلغ سعر لعبة فوتبول مانجر 2023، 60 دولار أمريكي، ويكون سعر اللعبة على الهواتف المحمولة 10 دولارات.