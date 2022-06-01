"وجود لاعبين من النصر بالمنتخب أمر غريب!"

هل يستحق لاعبي الهلال أن ينضموا بدلًا من لاعبي النصر؟

عبر الإعلامي الرياضي عيسى الروقي عن استغرابه من انضمام لاعبين من صفوف نادي النصر لقائمة المنتخب السعودي، الذي يستعد للمشاركة في منافسات كأس العالم قطر 2022.

المنتخب السعودي يقيم معسكرًا في إسبانيا خلال الفترة المقبلة، ضمن المرحلة الإعدادية الأولى استعدادًا للمشاركة في مونديال قطر.

الروقي كتب تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يؤكد على أحقية لاعبي الهلال بالتواجد في قائمة منتخب السعودية على حساب لاعبي النصر.

وجاء نص تغريدة الروقي كالآتي: "أستغرب وجود لاعبين نصراويين في المنتخب، حتى لو كانوا موهوبين، لاعب المنتخب يجب أن يكون مكتسب لثقافة البطولات وشخصية البطل، وهذه غير موجودة في النصر إطلاقًا".

وتابع: "والدليل أن النصر منذ تأسيسه ثلاث أرباع تاريخه مواسم صفرية، لاعبين الهلال هم الأجدر بالعقل والمنطق".

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ويتواجد في قائمة المنتخب السعودي من نادي النصر كلًا من: "عبد الإله العمري، علي لاجامي، سلطان الغنام، علي الحسن، سامي النجعي، خالد الغنام".

أستغرب وجود لاعبين نصراويين في المنتخب

حتى لو كانوا موهوبين ، لاعب المنتخب يجب أن يكون مكتسب لثقافة البطولات وشخصية البطل وهذة غير موجودة في #النصر إطلاقاً

والدليل أن #النصر منذ تأسيسه ثلاث أرباع تاريخه مواسم صفرية



لاعبين #الهلال هم الأجدر بالعقل والمنطق



شغل مخك 🧠 — عيسى الروقي (@Issa_AlRoqi1) June 1, 2022

المعسكر الإعدادي الأول سيشهد خوض المنتخب السعودي مباراتين وديتين، الأولى أمام كولومبيا يوم 5 يونيو، والثانية أمام فنزويلا يوم التاسع من نفس الشهر، وذلك على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا.