"وجود كريستيانو رونالدو لا يكفي" .. الهلال الأفضل ومركز متأخر للنصر

النصر ينهزم أمام الهلال مجددًا

مرة أخرى.. تفوق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، في صراع "الأفضل"، على نظيره النصر، بقيادة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

رونالدو البالغ من العمر 38 سنة، انضم إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، في الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2023"؛ بعد فسخ عقده مع العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد.

وعلى الرغم من تواجد رونالدو مع قلعة العالمي؛ إلا أن الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم "IFFHS"، اختار الهلال كـ"أفضل" فريق آسيوي، لعام 2023.

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الزعيم الهلالي تفوق على بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، والثنائي الياباني كاواساكي فرونتالي وأوراوا رد ديموندز، أصحاب المراكز الثاني والثالث والرابع، على التوالي.

ومن ناحيته.. احتل النصر، المركز الخامس في قائمة أفضل الفرق الآسيوية لعام 2023، بينما جاء نادي الاتحاد السعوي، بطل ثنائية دوري روشن للمحترفين وكأس السوبر المحلي، في المركز السابع.

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، اكتفى بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين في عام 2023، مع احتلال وصافة كأس العالم للأندية، خلف العملاق الإسباني ريال مدريد، في نسخة 2022، التي أقيمت في المغرب، خلال شهر فبراير الماضي.