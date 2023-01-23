"وجوده كالعدم ورحيله لا يغير شيئًا" .. هجوم حاد على بيريرا

اللاعب البرازيلي رحل عن الهلال

Shahid

شن الناقد الرياضي خالد القحطاني هجومًا حادًا على ماتيوس بيريرا جناح الهلال الذي أعلن أمس رسميًا رحيله عن صفوف الفريق متجهًا بالإعارة إلى الوحدة الإماراتي.

الهلال جعل من بيريرا أغلى لاعب في تاريخ الدوري السعودي حين ضمه من وست بروميتش ألبيون بـ18 مليون يورو تقريبًا صيف 2021، لكن اللاعب لم يُقدم الأداء المتوقع أبدًا وكان دومًا محل انتقادات الإعلام والجمهور الأزرق.

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بيريرا غاب عن مباريات الهلال الأربعة الأخيرة بعد خلافه مع المدرب رامون دياز، ولم يلعب في المباراتين السابقتين حيث أمضى وقت اللقاء على دكة البدلاء، وقد كشفت صحيفة الرياضية أن المدرب الأرجنتيني أبلغ الإدارة بعدم حاجته للاعب حتى نهاية الموسم الجاري.

القحطاني أكد أن رحيل بيريرا لن يُغير شيئًا في الفريق العاصمي، واصفًا وجوده بالعدم وغير المؤثر أبدًا، وأضاف عبر تويتر "وجوده كالعدم، لذلك رحيله لا يغير من الواقع شيئًا، هو ليس لاعبًا اساسيًا .. ولا احتياطيًا .. ولا تعول عليه من 10 أشهر، لذلك لن يختلف عليك شيء، لن تزداد المشاكل، ولن تقل الحلول، لأنه كان مثلما هو الآن: لا شيء".

بيريرا لعب مع الهلال في جميع البطولات 42 مباراة لم يُسجل بها سوى 3 أهداف وصنع 15، وهذا الموسم لعب في دوري روشن السعودي 7 مباريات بجانب مباراة أخرى في كأس خادم الحرمين الشريفين ولم يترك خلالها أي بصمة.

Shahid