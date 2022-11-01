"وجوده في المونديال مستحيل" .. الركراكي: لا يعجبني أداء حمد الله مهما شاهدت مباريات له

تصريحات وليد الركراكي تصدم عبد الرزاق حمد الله قبل ثلاثة أسابيع من انطلاق مشوار المغرب في المونديال

رغم استمرار الضغط على وليد الركراكي؛ المدير الفني لمنتخب المغرب، للاستعانة بعبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم الاتحاد السعودي، في كأس العالم قطر 2022، إلا أنه يبدو أن المدرب اتخذ قراره منذ زمن ولا رجعة فيه.

بالأمس، انتشرت أنباء في الصحافة السعودية عن استدعاء مهاجم العميد في القائمة النهائية لأسود الأطلس المشاركة في المونديال، لكن "جول" تواصل مع أحد مسؤولي الجامعة المغربية لكرة القدم، والذي أكد أن اللاعب ضمن القائمة الأولية بالفعل، التي تضم 50 لاعبًا، لكن موقفه من القائمة النهائية لم يُحسم بعد. (طالع التفاصيل)

ومن جانبها، صحيفة "المنتخب" المغربية كذلك تواصلت مع الركراكي للتأكد أكثر من الأنباء المثارة، ليحسم المدرب الوطني الجدل وينهي أمر حمد الله في المونديال.

وبحسب ما نقلت الصحيفة، قال الركراكي: "هناك ضغط كبير بسبب حمد الله، وانتشر على نطاق واسع نظرًا للحديث عنه يوميًا، لكن طوال مسيرتي كمدرب من الفتح وحتى الوداد لم أعتمد على مهاجم صريح، كنت أعتمد على بن جلون وربحنا بطولة به".

وأضاف: "حمد الله لم يعجبني مهما شاهدت مباريات له، خاصةً أنه لا يرجع للخلف لمعاونة زملائه".

وأشارت صحيفة "المنتخب" إلى أن الركراكي قال أكثر بكثير مما نقلت، لكنها اكتفت بما نقلناه في السطور السابقة، مضيفة: "مستحيل وبناءً على لسان وليد أن يتواجد حمد الله في الدوحة".

يذكر أن كتيبة الركراكي تستعد للمشاركة في المونديال ضمن المجموعة السادسة، ، إذ تستهل مشوارها بمواجهة كرواتيا في 23 من نوفمبر المقبل، ثم بلجيكا في يوم 27 من الشهر ذاته، وتختتم دور المجموعات بملاقاة كندا في الأول من ديسمبر.