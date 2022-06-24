1 من 10 .. وثائقي بوجبا يجعله ضحية الجمهور

التقييم الأقل على الإطلاق!

حالة من الهجوم الحاد على بول بوجبا بسبب الفيلم الوثائقي الذي أطلقه مؤخراً والذي تحصل على تقييمات تضعه ضمن فئة الأسوأ في تاريخ الأفلام الوثائقية.

"بوجمنتاري" هو وثائقي عن حياة اللاعب الفرنسي السابق لمانشستر يونايتد، ويركز بالتحديد على فترته مع النادي الإنجليزي وأسباب رحيله.

لماذا وصف الفيلم بأنه الأسوأ في التاريخ؟

الفيلم الوثائقي الذي انطلق في السابع عشر من يونيو الحالي تحصل على تقييم 1.1 من إجمالي عشرة على موقع "imdb" الشهير لتقييم الأفلام، ليدخل ضمن قائمة الأفلام الأسوأ تقييماً بالتاريخ.

قرابة 5000 شخص حتى الآن قاموا بتقييم الوثائقي، وتراوحت التعليقات من طرفهم بين وصف بوجبا بالنرجسي أو الطفل، بينما قال آخر إن الفرنسي يعيش في الوهم.

ويركز الفيلم على أسباب بوجبا في الرحيل عن يونايتد، والمواقف التي تعرض لها هو ووكيله الراحل مينو رايولا، والتي تسببت في اتخاذه قراراً بمغادرة النادي.

ما هي آخر أخبار النجم الفرنسي؟

ويتواجد بوجبا حالياً في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية رفقة زميله السابق في يوفنتوس وصديقه المقرب باولو ديبالا.

وبحسب التقارير، توصل بوجبا لاتفاق شخصي مع يوفنتوس من أجل إتمام عودته لصفوف يوفنتوس من جديد بعد ست سنوات في صفوف يونايتد.

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