وبدأت حرب الميركاتو.. ريال مدريد يزاحم برشلونة على "بديل كروس"

هل يفسد الصفقة المرتقبة للنادي الكتالوني؟

يبدو أن المنافسة في سوق الانتقالات بدأت باكرًا جدًا هذا العام بين ريال مدريد وبرشلونة، هذه المرة من أجل اسم مخضرم له وزنه في كرة القدم الألمانية.

هذا الاسم هو يوشوا كيميش، الذي يعد من الصفقات الأكثر ترشيحًا بالنسبة لبرشلونة وكتيبة مدربه هانز فليك.

لكن ريال مدريد يطمح في الحصول على خدمات كيميش، وفقًا لصحيفة "بيلد" ذائعة الانتشار في ألمانيا.

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وأفادت الصحيفة بأن ريال مدريد يطمح لإبرام الصفقة من أجل تعويض الرحيل النهائي لتوني كروس عن عالم كرة القدم.

وسيخوض توني كروس آخر مباراة له بقميص النادي الملكي أمام بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب ويمبلي.