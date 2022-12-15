وأخيرًا .. كنو يظهر بعد انتهاء فترة إيقافه

لاعب الهلال لم يشارك في الدوري السعودي منذ مارس الماضي

بعد غياب عن الملاعب منذ مايو الماضي، يستعد محمد كنو؛ لاعب وسط الهلال، للعودة من جديد، بدايةً من غدٍ الجمعة.

الزعيم يعود لاستئناف مبارياته في دوري روشن السعودي، غدًا، عندما يستضيف الباطن، ضمن الجولة العاشرة، بعد توقف دام قرابة الشهرين.

Shahid

وانتهت فترة إيقاف كنو، التي أصدرتها غرفة فض المنازعات التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، وأيدها مركز التحكيم السعودي، على خلفية توقيعه لناديي الهلال والنصر في وقتٍ واحد، في يناير 2022.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن رامون دياز؛ المدير الفني للأزرق، قرر الاعتماد على لاعبه العائد من الإيقاف في لقاء الغد.

يذكر أن آخر مباراة رسمية شارك بها كنو في الدوري السعودي كانت أمام الأهلي في الموسم الماضي، في 18 من مارس 2022، والتي فاز بها الزعيم بنتيجة 4-2.