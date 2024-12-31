"يجب احترام خصوصيتي" .. روني يوضح حقيقة الفيديو المثير للجدل مع امرأة في شقته

بيان رسمي من نجم إنجلترا

كشف النجم الإنجليزي واين روني، مدرب فريق بليموث، حقيقة الفيديو المتداول على شبكة الإنترنت مؤخرًا، ويظهر خلاله وهو يدعو امرأة غير معروفة إلى شقته الفاخرة في ديفون.

وفي المقطع الذي تمت مشاهدته أكثر من مليوني مرة بعد مشاركته على منصة "X"، ظهر روني وهو يرتدي بدلة رياضية رمادية وقبعة بيسبول ويمكن رؤيته وهو يفتح الباب، بينما تنتظره امرأة ذات شعر أشقر خلفه.

ونشر روني بيانًا رسميًا على حسابه الشخصي بمنصة "إنستجرام" للرد على الفيديو، حيث أكد أن الفيديو يعود إلى الصيف الماضي وأن المرأة كانت بصحبة زوجها في زيارة لمنزله في نفس الوقت الذي تواجد فيه ابنه أيضًا لزيارته.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

روني اتهم وسائل الإعلام بتحرير الفيديو بشكل يجعل الأمر يبدو وكأن المرأة دخلت الشقة وحدها، وهذا غير صحيح بحسب كلامه، قائلًا: "أنا على علم بمقطع فيديو متداول عبر الإنترنت. يظهر الفيديو رجلاً وامرأة يتجولان في شقتي".

وأضاف: "لقد أوصلني الزوجان بلطف إلى المنزل وكانا هناك في نفس الوقت مع ابني الذي كان يزورني. كما أن هذه اللقطات من الصيف الماضي".

وأعرب روني عن استيائه من الطريقة التي تم بها نشر الفيديو، مؤكداً أن ما تم نشره ليس له علاقة بالحقيقة وأنه يشعر بالإحباط من الطريقة التي تم بها التلاعب بالمواد المرئية، قائلًا: "من المزعج أن تختار صحيفة واحدة على الأقل تحرير اللقطات لتبدو وكأن امرأة دخلت الشقة بمفردها. هذا ببساطة ليس صحيحًا".

وطلب روني من معجبيه أن "يكونوا متفهمين وألا يصدقوا كل ما يُنشر في وسائل الإعلام، مشيرًا إلى أن هناك دائماً قصصًا ملفقة يتم نشرها دون التأكد من صحتها".وعبر النجم الإنجليزي، عن أمله في أن يتم احترام حياته الخاصة وحياة أسرته بعيدًا عن الشائعات والمعلومات المضللة.