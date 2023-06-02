وانعكست الآية .. فالنسيا يُقدم بلاغًا ضد ريال مدريد!

أنشيلوتي مُدان بالتشهير والقذف!

تقدمت جمعية المساهمين الصغار في فالنسيا (APAVCF) ببلاغ للنيابة العامة الإسبانية ضد مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي لارتكاب جريمة تشهير وقذف، بعد أن أكد في حديثه خلال المؤتمر الصحفي عقب لقاء فريقه في ميستايا أن كل الملعب قد تصرف بشكل عنصري، بعد تعرض فينيسيوس جونيور لإهانات من هذا النوع من قبل بعض المشجعين.

وأكدت الجمعية في بيان رسمي لها أن أنشيلوتي اتهم كلًا من في الملعب من 46,002 مشجع بالعنصرية وأنه نقل اتهامات كاذبة، ربما عن عمد، ونتيجة لذلك تأثرت صورة فالنسيا، فضلاً عن صورة جماهيرها ومساهميها.

ويشير البيان إلى أن قوة نشر هذه الكلمات من مدرب ريال مدريد، أضرت أيضًا بصورة منطقة فالنسيا وارتباطها بالعنصرية عامة.

واختتم البيان مشيرًا إلى تقديم دعوى قضائية، ضد المدرب الإيطالي على الرغم من أن أنشيلوتي اعتذر في وقتٍ لاحق عن تعميم اتهاماته.

وبحسب تقرير صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية سلط البلاغ الضوء على التعليقات المختلفة التي استخدمها المدرب في قاعة الصحافة بشكل حرفي، مثل "الأجواء عنصرية"؛ "كل الملعب كان يصرخ قرد، قرد، قرد"؛ "ليس شخصًا مجنونًا، هنا الملعب أصبح مجنونًا"؛ "لم أر في حياتي ملعبًا بأكمله يقوم بإطلاق إهانات عنصرية".