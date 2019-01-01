واندا نارا: إيكاردي يريد البقاء في صفوف إنتر

واندا نارا زوجة اللاعب الأرجنتيني ماورو إيكاردي تؤكد على رغبته في الاستمرار رفقة فريق إنتر بالفترة المقبلة رغم كل الخلافات الأخيرة بينهما.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت واندا نارا زوجة النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي عن رغبته في الاستمرار بصفوف إنتر خلال الفترة المقبلة بالرغم من كل المشاكل الأخيرة.

جاء هذا في تصريحات تليفزيونية أدلت بها نارا خلال برنامج "تيكي تاكا" والذي تحل ضيفة دائمة عليه، وأكدت فيها أنها تعمل فقط من أجل راحة زوجها.

وقالت واندا: "ماورو يريد أن يبقى في إنتر، وأنا أعمل من أجل جعله يشعر بالراحة في النادي، كذلك قمنا باختيار محامي يقوم بتشجيع إنتر من أجل الأمر برمته".

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وأضافت: "مشكلة الركبة التي لديه ليست من اختراعنا، هو يهتم بركبته جيدًا طوال الـ 24 ساعة في الفترة الماضية، فصحته هي الأولوية بالنسبة لنا في الوقت الحالي، وذلك لأنه لا يشعر أنه مهم في بالنسبة للفريق".

وأكمل: "لقد شاهدنا مباراة سبال من المنزل ولم نذهب للملعب لأني أخشى من الصافرات، كذلك كان اتفاقنا مع النادي، وبالأوقات الحالية أتحدث لماروتا أكثر مما أفعل مع إيكاردي لأتفادى أي سوء تفاهم".

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واختتمت تصريحاتها: "لقد كان الاجتماع الأخير مع النادي إيجابيًا كما كانت الأحوال دائمًا بيننا، وإيكاردي يريد الاستمرار مع إنتر ونتمنى أن يُحل كل شيء قريبًا".

جدير بالذكر أن اللاعب كان قد تم تجريده من شارة قيادة الفريق في الفترة الماضية وتسليمها لسمير هاندانوفيتش حارس مرمى النيراتزوري.