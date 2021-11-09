واندا تواجه "عاهرة" إيكاردي.. واللاعب يرفض الانفصال

لا تزال فضيحة ماورو إيكاردي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، وخيانته لزوجته واندا نارا مع الممثلة وعارضة الأزياء تشاينا سواريز، تشعل الأجواء في الأرجنتين، بعد أن ظهرت تفاصيل جديدة عن الأمر.

واندا قررت الانفصال مؤخرًا عن إيكاردي، بعد قرار مسامحة المهاجم الأرجنتيني، إثر اكتشاف إقامته علاقته مع تشاينا سواريز، رغم نفيه ذلك.

صحيفة "Caras" الأرجنتينية أكدت أن واندا قابلت تشاينا سواريز بالفعل، بعد أن علمت بعلاقتها مع إيكاردي.

وأكدت الصحيفة أنه بمجرد أن اكتشفت واندا تفاصيل اللقاء، دعت تشاينا سواريز لمواجهتها.

ماذا قالت واندا إلى تشاينا سواريز؟

أكدت الصحيفة أن واندا واجهت الممثلة الأرجنتينية بالفعل، وقالت لها: "لقد رأيت هاتف زوجي بالفعل، أعرف كل شيء، لقد قابلتم بعضكم".

وأضافت الصحيفة أن الممثلة الأرجنتينية لم تنكر الأمر، وأكدت مقابلتها لإيكاردي، لكن دون حدوث أي شيء بينهما.

إيكاردي كان يعاني من الحمى في ليلة مقابلته مع تشاينا سواريز، لكن الأمور لم تتطور بينهما بسبب ذلك.

إيكاردي لا يريد الانفصال

واندا وإيكاردي يعيشان موقفًا مشابهًا لما حدث بعد الأزمة الزوجية الأولى عندما اكتشفت الأمر، حيث غادرت منزلها في باريس وسافرت إلى مدينة ميلانو.

صحيفة "infobae" الأرجنتينية نقلت تصريحات عن واندا قالت فيها: "إيكاردي لا يريد الانفصال".

وأوضحت الصحيفة أن واندا عادت إلى العاصمة الفرنسية بعد أن عملت في ميلانو لمدة أسبوع، لأنها تحاول الحفاظ على علاقة بناتها مع والدهم.









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