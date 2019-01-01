واندا تكشف سبب تعثر انتقال إيكاردي لغريم إنتر

وتعترف أنها كانت تفضل عرض الغريم الأزلي

اعترفت زوجة المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، بأنه تلقى عرضًا للانتقال إلى صفوف غريم الأمس ميلان، وذلك قبل أن يحسم قراره بالتوقيع لباريس سان جيرمان.

وعانى إيكاردي الأمرين مع إنتر في النصف الثاني من الموسم الماضي، على تعثر مفاوضات تجديد عقده بين وكيلة أعماله وإدارة النادي، تلك الأزمة التي أبعدته عن الفريق لفترة طويلة، قبل أن يستعير العملاق الباريسي في الميركاتو الصيفي الأخير، مع الاحتفاظ بحق الشراء بعقد نهائي.

وسئلت واندا عن صحة ما كان يتردد عن اقتراب زوجها أكثر من مرة من ميلان، فأجابت لـ "تيكي تاكا". "نعم كانت لدينا فرصة لنقل ماورو إلى ميلان".

وأضافت "بالنسبة لي على المستوى الشخصي، كنت أفضل أن تكون إقامني في ميلانو، لكن اللعب لفريق مثل باريس سان جيرمان يبقى أفضل قرار في مسيرته".

وختمت حديثها في هذا السياق "الذهاب إلى فرنسا كان الخيار الأصعب بالنسبة لي، لأنني وصلت للتو من باريس وسأضطر للعودة لأطفالي غدًا، لكن هذا أفضل بالنسبة لمسيرة ماورو".

"هدفي في شباك مانشستر يونايتد في الأوليمبيكو هو الذكرى الأفضل لي مع برشلونة" 🗨️



🎙️ ليو ميسي pic.twitter.com/XyRo41LgkQ — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 28, 2019

وعبر صاحب الـ26 عامًا عن نفسه مع فريقه الباريسي كما ينبغي، بتسجيل سبعة أهداف من مشاركته في سبع مباريات، منهم أربعة أهداف في أربع مباريات في الليج1، آخرهم ثنائية مارسيليا في ليلة اكتساح أمراء الجنوب برباعية نظيفة.