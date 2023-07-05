"والله خير الماكرين" .. محمد أبو جبل يعود للصورة من جديد في النصر!

قصة الحارس المصري ستلاحق النصر كثيرًا!

يبدو أن النصر السعودي لن يفلح في التخلص مع محمد أبو جبل؛ حارس مرمى منتخب مصر والبنك الأهلي المصري، بسهولة، وسيستمر في ملاحقته لعدة سنوات.

جاباسكي كان قد وقع عقود انتقاله للعالمي في يناير 2022م، بعدما دخل الفترة الحرة في عقده مع ناديه السابق الزمالك، إلا أن النادي السعودي تراجع عن ضمه بعد اعتراض الجماهير، ليضطر لفسخ العقد، متهمًا الحارس بخداعه حول موعد نهاية عقده مع الأبيض، لتبدأ بعدها قضية أمام الاتحاد الدولي "فيفا" في شق طريقها، قبل أن يتوصل الطرفان لتسوية بعد ذلك.

ومنذ ذلك الحين، يظن جمهور العالمي أن ناديهم خرج خالٍ الوفاض من الموسم الماضي وما قبله، وما تعرض لاعبوه من إصابات بشكل متكرر، وتحديدًا الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا، الذي ضمه النصر بدلًا من أبو جبل، إثر الظلم الذي تعرض له الأخير.

والليلة، يعود أبو جبل للظهور من جديد في الوسط النصراوي، لكن ليس بسبب قصته، إنما على خلفية أزمة الجناح المغربي حكيم زياش؛ محترف تشيلسي الإنجليزي..

"GOAL" كان قد أكد بالأمس، وفقًا لمصدر مقرب من المغربي أن النصر روج باطلًا لشائعات معاناة زياش من إصابة عضلية وعدم نجاحه في اجتياز الفحص الطبي، بهدف تغيير بعض البنود في العرض المقدم للاعب، وهو ما دفع الأخير للتراجع عن رغبة الانضمام للعالمي.

وتفاعل الجمهور السعودي بشكل كبير مع تغريدة الصحفي المغربي إيزيم أنس، والتي كتب بها الأية القرآنية: "وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ"، تعليقًا على هذه الأزمة، معتبرين ذلك أنه الجزء الثاني من أزمة أبو جبل.

أحدهم كتب: "خلصنا من أبو جبل جينا لزياش"، وعلق آخر: "أبو جبل الجزء الثاني، انتهى موسم النصر"، قبل أن يضيف ثالث: "يبو زياش مب وقت دعاويك ما صدقنا نفتك من دعاوي أبو جبل".