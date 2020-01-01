والد هالاند يكشف سبب عدم انتقاله لمانشستر يونايتد

لماذا انتقل هالاند إلى بوروسيا دورتموند ولم ينتقل إلى مانشستر يونايتد؟

اعترف والد إيرلينج هالاند أنه رفقة نجله اختاروا بوروسيا دورتموند بدلًا من مانشستر يونايتد كوجهة مقبلة لأنهم شعروا أن الجميع بالنادي الألماني يريده.

وكان هالاند قد انتقل إلى صفوف أسود الفيستيفاليان قادمًا من ريد بول سالزبورج النمساوي خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضية بشكل مفاجئ.

وتألق المهاجم النرويجي الشاب بقميص بوروسيا دورتموند في مشاركاته الأولى على مستوى الدوري الألماني وكذلك دوري أبطال أوروبا.

المزيد من الفرق

وحول ذلك، قال والده والذي كان لاعبًا سابقًا في صفوف مانشستر سيتي من قبل إن المخاوف من مستقبل مانشستر يونايتد مع سولشاير كانت وراء تفضيل نجله الانتقال إلى دورتموند.

وأضاف: "عليك أن تذهب إلى نادٍ يريدك فيه النادي بأكمله، وليس المدرب فقط. أعتقد أن هذا هو أهم شيء ، بالإضافة إلى كيفية سير الأمور في النادي على مدى السنوات الخمس أو العشر الماضية"

وتابع: "لن تحصل على إجابة نهائية أبدًا بخصوص السؤال عن الوجهة الأفضل، ستمتلك أكثر من خيار في كل مرة وستشعر أن هناك خطوة كانت أفضل من تلك التي اتخذتها"

جمهور مانشستر يونايتد يطالبون استعادة قيمة التذاكر الموسمية

يذكر أن هالاند قد خطف الأضواء في الفترة القصيرة التي لعبها الدولي النرويجي بقميص بوروسيا دورتموند بعدما سجل في كل المباريات التي شارك فيها في سلسلة متواصلة ظلت حوالي شهر ونصف بعد انضمامه إلى أسود الفيستيفاليان.



