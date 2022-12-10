والد هالاند يثير الشكوك حول مستقبل ابنه في مانشستر سيتي

الرحيل عن مانشستر سيتي أصبح قريبًا؟

بدأ والد مهاجم مانشستر سيتي، إرلينج هالاند، الحديث عن إمكانية مغادرة اللاعب لفريقه في المستقبل، وأنه يأمل في الظهور والتألق بجميع الدوريات الكبرى.

وتعاقد مانشستر سيتي مع هالاند بعد مفاوضات عديدة، لينفجر اللاعب في مسرح الأحلام ويصبح هداف الدوري الإنجليزي برصيد 18 هدفًا.

وصرح والد هالاند ووكيله لفرانس فوتبول:" يمكنه البقاء في مانشستر سيتي لمدة 15 عامًا أو أكثر، لأنه يحب ذلك وهو فريق رائع بالفعل، لكن أعتقد أنه يريد إثبات نفسه والفوز في جميع الدوريات الكبرى".

وأردف:" لقد أمضى عامين ونصف بألمانيا، ومن الممكن أن يمضي ثلاث بإنجلترا، ويرحل لإسبانيا، إيطاليا، فرنسا، كل شيء محتمل، وهو قادر على الفوز في أي فريق".

ووقع هالاند مع مانشستر سيتي عقدًا لمدة 5 سنوات، لكن لا يوجد شرط جزائي يسمح للاعب بالرحيل، كما أنّ ريال مدريد يرغب في جلبه ليكون خليفة كريم بنزيما.