والد نجم ليفربول: حلمه اللعب لبرشلونة!

هل يتحقق الحلم وينضم اللاعب إلى برشلونة؟

فجر والد لويس دياز، لاعب ليفربول الإنجليزي، مفاجأة من العيار الثقيل عندما كشف أن نجله يحلم بارتداء قميص برشلونة، في أحد الأيام وأن يصبح لاعبًا في صفوف الفريق الكتالوني.

وكانت تعاني عائلة دياز في الأيام الماضية، بسبب اختطاف الأب قبل أن يتم إطلاق سراحه، ويشاهد نجله وهو يقود منتخب كولومبيا للفوز على البرازيل بهدفين لهدف في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم.

وحضر لويس مانويل دياز والد نجم ليفربول هذه المباراة وهو يرتدي قميص كولومبيا ومسبحة فضية، وتواجدت معه زوجته سيلينيس مارولاندا.

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وبعد المباراة، قال والد اللاعب في تصريحات صحفية عند سؤاله عن ارتباط دياز بالانتقال إلى برشلونة: "في الواقع أنا أعلم القليل جدا عن برشلونة في الوقت الحالي، ولكن لويس من مشجعي برشلونة المخلصين وسيكون حلمه الذهاب إلى هناك بكل تأكيد".

وتابع: "يجب أن أشكر بورتو وليفربول، على الطريقة التي رحبوا به بها، لويس لاعب منضبط للغاية ولن تكون هناك مشكلة إن جاء إلى برشلونة، فهو فريق كبير وواحد من أفضل الفرق في العالم".