والد نجم الخامسة عشر يحرس اللقب على حصان في الموكب الرسمي!

نجم الملكي يحتفل بوالده...

كشفت تقارير صحفية عن هوية والد داني كارفاخال، نجم ريال مدريد، بعد تواجده في احتفالات الملكي، بجوار حافلة الفريق بعد الفوز بدوري أبطال أوروبا.

وحقق ريال مدريد، بطولة دوري أبطال أوروبا مساء أمس السبت بعد الفوز على بوروسيا دورتموند، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن.

وقدم كارفاخال، مباراة كبيرة استحق عليها لقب رجل المباراة، بعد تسجيله الهدف الأول للميرينجي في الدقيقة 77 برأسية قوية، ساهمت في حصوله على لقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه.

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وبحسب التقرير الذي نشرته شبكة " ريليفو" الإسبانية، فإن والد داني كارفاخال، يعمل شرطي في الشرطة الإسبانية، وكان يتواجد في تأمين حافلة ريال مدريد، أثناء احتفالها بلقب دوري الأبطال في العاصمة الإسبانية.

والتقطت عدسات الكاميرات، صورًا لداني وهو يذهب بكأس دوري الأبطال إلى والده أثناء عمله، والتقط صورة معه وأهداه الكأس ليرفعه.