والد ميسي "يصفع" كريستيانو رونالدو لانتقاد تحقيق نجله الكرة الذهبية

لم يفوّت والد الأسطورة ليونيل ميسي، خورخي، الفرصة للرد على انتقادات كريستيانو رونالدو لنجله بشأن أحقيته في التتويج بالكرة الذهبية عن عام 2021.

وكان ميسي قد تُوِّج بالبالون دور من صحيفة فرانس فوتبول للمرة السابعة في مسيرته متفوقًا على نجم بايرن ميونخ روبرت ليفاندوفسكي بفارق 40 صوتًا.

وأتى كريستيانو رونالدو في المركز السادس بالقائمة النهائية للكرة الذهبية 2021، كما أنه لم يحضر الحفل اعتراضًا على تصريحات رئيس تحرير صحيفة فرانس فوتبول، باسكال فيري.

كيف انتقد رونالدو فوز ميسي بالكرة الذهبية؟

علق النجم البرتغالي على منشور لأحد مشجعيه، يؤكد فيه أن اللاعب البرتغالي كان الأحق بالحصول على الكرة الذهبية، معتبرًا أن حصول ميسي عليها "سرقة وعار" مع هجوم حاد على الدولي الأرجنتيني.

كريستيانو رونالدو بدوره علّق على هذا المنشور بقوله: "هذه حقيقة"، في إشارة إلى تأييده لكل ما كُتِب من هجوم ورفض لحصول ميسي على الكرة الذهبية.

وأتى ذلك بعد ساعات قليلة من الهجوم الضاري الذي شنه صاحب الـ36 عامًا على فرانس فوتبول وأكد خلاله احترامه لإنجازات جميع زملائه في عالم كرة القدم.

كيف رد والد ميسي على هجوم رونالدو؟

الرد القوي من خورخي ميسي لم يتأخر، فنشر الوالد صورة مع نجله على موقع إنستجرام لقيت رواجًا في جميع مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب والد أسطورة كرة القدم الأرجنتينية "بلا بلا بلا، استمر.." في إشارة واضحة إلى حديث رونالدو عن نجله بالطريقة المفاجئة مؤخرًا.

كما أراد خورخي ميسي التأكيد على أن نجم باريس سان جيرمان لا يكترث بما يقوله الدون، وفي النهاية هو من يحمل الكرة الذهبية وليس البرتغالي.

كيف كان عام 2021 لميسي ورونالدو؟

رونالدو لم يعش أفضل أعوامه، فمع يوفنتوس حقق فقط لقب كأس إيطاليا، كما تأهل لدور الـ16 من يورو 2020 مع البرتغال وكان هدافًا للمسابقة.

انتقل رونالدو في أواخر الميركاتو الصيفي الماضي إلى مانشستر يونايتد نظير 23 مليون يورو فقط، وسجل 10 أهداف في 16 لقاء بالقميص الإنجليزي.

أما ميسي، فحقق كأس ملك إسبانيا مع برشلونة، وتبعه كوبا أمريكا مع منتخب الأرجنتين، ثم انتقل إلى باريس سان جيرمان مجانًا بنهاية عقده مع البلوجرانا.

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