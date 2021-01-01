والد ميسي يسافر برشلونة للجلوس مع لابورتا!

والد ميسي يسافر لكتالونيا من أجل الحديث مع رئيس برشلونة الجديد!

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن خورخي ميسي والد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة سيصل لكتالونيا خلال ساعات.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، نقلًا عن الصحفي ماسيمليانو جيريو، الذي أكد أن وصول خورخي ميسي سيكون يوم الإثنين.

وأوضحت الصحيفة أن خورخي سيصل برشلونة من أجل الحديث حول مستقبل نجله الذي أثيرت حوله الكثير من الأنباء مؤخرًا.

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وقال جيريو: "خورخي ميسي خطط للسفر لبرشلونة يوم الإثنين المقبل، ما الذي قيل هنا في الأرجنتين أن ذهاب ميسي للتصويت في الانتخابات جاء كعلامة على رغبته في الاستمرار".

وكان جوان لابورتا رئيس برشلونة الجديد قد اجتمع صبيحة ليلة الانتخابات بليونيل ميسي قائد الفريق ورونالد كومان المدير الفني له.

وأكد لابورتا في أكثر من مناسبة أن علاقته الطيبة بميسي وفهمه الجيد لطلباته سيبقي عليه في صفوف النادي الكتالوني.

جدير بالذكر أن عقد ميسي مع برشلونة ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ويستطيع النجم الأرجنتيني التوقيع لأي فريق في الصيف بشكل مجاني.