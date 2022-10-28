والد محمد النني يكشف حقيقة اقتراب النصر من ضم لاعب آرسنال

هل ينضم النني إلى النصر السعودي؟

انتشرت بعض الأخبار خلال الأيام الماضية، حول وجود رغبة من نادي النصر للتعاقد مع محمد النني لاعب وسط آرسنال الإنجليزي خلال الفترة القادمة.

ويدخل محمد النني الفترة الحرة التي تتيح له التوقيع لأي فريق آخر، خلال شهر يناير المقبل، حيث قام بتجديد عقده مع الفريق الإنجليزي خلال الصيف الماضي لمدة موسم واحد.

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وتواصل موقع "سبورت 24" مع ناصر النني والد لاعب وسط آرسنال، من سؤاله حول حقيقة الأخبار التي تتردد عن مفاوضات النصر معه.

والد النني أكد على أنه لم يتحدث مع نجله في هذا الأمر، ولكنه متأكد من أن محمد النني يريد الاستمرار مع آرسنال.

ناصر أضاف: "النصر أحد أكبر الأندية في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط والوطن العربي، ولكن محمد لديه رغبة في استكمال مشواره مع آرسنال، ويركز حاليًا على العودة من الإصابة واستكمال الموسم بالدوري الإنجليزي".

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