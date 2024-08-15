"دم في رئته" .. الكشف عن حالة والد لامين يامال بعد طعنه بالسكين في برشلونة

الرجل تعرض للطعن يوم أمس في ماتارو

كشفت شبكة ريليفو الإسبانية عن حالة منير النصراوي والد لامين يامال بعد تعرضه للطعن في ماتارو إحدى بلديات مقاطعة برشلونة.

صحيفة "لا فانجارديا" كانت قد أفادت يوم أمس أن النصراوي تلقى عدة طعنات في تمام الساعة 10:21 مساءًً في موقف سيارات بشارع فرانك مارشال في حي روكافوندا التابع لبلدية ماتارو، نُقل على إثرها لمستشفى كان روتي في بادالونا.

وأوضحت ريليفو أمس أن الوالد وصل إلى المشفى في حالة حرجة لكن الأطباء استطاعوا السيطرة على وضعه الصحي ووضعوه تحت المراقبة، وفي تحديث نُشر اليوم أكدت الشبكة أن النصراوي يُعاني من وجود دم في رئته ولذا سيبقى في مشفى "كان روتي" ليومين أو ثلاثة، مشيرة إلى أن حالته تُوصف بالمستقرة.

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وفيما يخص حالة الطعن، أوضحت ريليفو أن الشرطة مازالت تُحقق في الحادثة، مرجحة أنها امتداد لخلاف سابق بين والد نجم البارسا والمعتدين عليه.

وأوضحت مصادر في الشرطة أن شهود عيان وصفوا الجناة بالتفصيل مما أدى لاعتقال 3 منهم ومازال البحث جارٍ عن رابع مشتبه به.