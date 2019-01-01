والد جواو فيليكس: سيميوني تحدث معه

والد النجم البرتغالي جواو فيليكس لاعب بنفيكا يؤكد أن دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد قد تحدث معه بشأن الانتقال للروخي بلانكوس.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد والد جواو فيليكس نجم بنفيكا البرتغالي أن المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد قد تحدث مع نجله بشأن الانضمام لصفوف الفريق العاصمي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها والد اللاعب وأكد خلالها أن الانضمام لأتلتيكو مدريد سيساعد فيليكس كثيرًا في مسيرته الكروية.

"نجلي تحدث بالفعل مع دييجو سيميوني، لا أعرف بشأن ذلك الكثير لأنه لم يخبرني شخصيًا بذلك الأمر حتى تلك اللحظة".

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وأضاف: "أتلتيكو مدريد لديهم إمكانيات كبيرة، وفي الأسابيع المقبلة من المفترض أن يتم حل كل شيء، الآن سنمضي بعض الأيام في إجازتنا".

وأكمل: "لو انضم لأتلتيكو مدريد سيكون ذلك رائعًا لأنه نادي عظيم، ونجلي يأخذ كل شيء على محمل الجد، هكذا هي شخصيته، كما كنت أنا وعمري ١٠ سنوات فقط، ولم أتغير قط، وأتمنى ألا يتغير هو أيضًا".

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ويعرض أتلتيكو مدريد ١٢٦ مليون يورو من أجل الحصول على خدمات اللاعب، هي قيمة الشرط الجزائي في عقده مع فريق بنفيكا.

جدير بالذكر أن أتلتيكو مدريد لو أتم تلك الصفقة سيكون قد كسر الرقم القياسي الخاص بصفقاته، وهو ٧٢ مليون يورو دفعهم لموناكو مقابل انضمام توماس ليمار.