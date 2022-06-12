"والدي لن يسمح لي بلمسه مرة أخرى" .. لاعب أستراليا الشاب يكشف مصير قميص ميسي!

كاميرون ديلفين لاعب أستراليا الشاب يكشف كواليس حصوله على قميص ليونيل ميسي.

على الرغم من أن كاميرون ديفلين لم يلعب ولو دقيقة واحدة حتى مع منتخب أستراليا خلال منافسات بطولة كأس العالم 2022 إلا أنه تمكن من العودة إلى المنزل بواحدة من أعظم الجوائز على الإطلاق، بعدما حصل على قميص ليونيل ميسي الذي ارتداه قائد الأرجنتين في مباراته الألف في مسيرته.

منتخب أستراليا واجه نظيره الأرجنتيني في دور الستة عشر من بطولة كأس العالم 2022، وخسر بهدفين لهدف بعد مباراة درامية، ليودع "الكانجارو" منافسات المونديال من الدور الثاني.

بعد المباراة، قام العديد من لاعبي منتخب أستراليا الشباب بانتهاز الفرصة والتصوير مع قائد الأرجنتين، لكن ديلفين خرج بالجائزة الكبرى.

وقال ديلفين في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية: "دخلت إلى أرض الملعب، وقمت بمواساة جميع زملائي أولًا ثم صافحت ميسي".

وأضاف: "لم يقل أحد شيئًا، لذلك جربت حظي وطلبت منه القميص، ليقول لي سأراك في الداخل، وهذا ما حدث".

وتابع: "أردت بالتأكيد أن يحصل أحد اللاعبين الآخرين على الفرصة أولًا، لكن لم ينتهزها أحد، لذلك فكرت، لما لا؟".

وفي المقابل، حصل ميسي على قميص ديلفين، على الرغم من حقيقة أنه ربما لم يكن لديه أي فكرة عن هويته حسبما كشف اللاعب الشاب.

وقال اللاعب الشاب: "لا أعرف ما إذا كان سيضعه على جدار منزله أو ظل على الأرض في غرفة تغيير الملابس، لكنني لست منزعجًا، لأنني حصلت على قميصه، لقد فوجئت حقًا أنه أخذ قميصي".

واختتم ديلفين تصريحاته بالكشف عن مصير قميص ميسي قائلًا: "سيكون في منزلي، لكن والدي حصل عليه، ولا أعتقد أنه سيسمح لي بلمسه بعد الآن".