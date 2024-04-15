"والدي سيذهب لهذا العملاق الإنجليزي!" .. نجل وليد عبدالله يثير الجدل مع مشجع نصراوي

وليد عبدالله عنوان الجدل في نادي النصر..

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أثار عبدالله، نجل وليد عبدالله، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع أحد المشجعين.

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وليد يلعب في صفوف النصر، منذ فبراير 2017؛ عندما انضم إليه قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب السعودي.

وحرص نجل حارس النصر، على الرد عبر حسابه الرسمي بتطبيق "سناب شات"، على أحد مشجعي العالمي؛ الذي تساءل قائلًا: "هل صحيح أبوك يفاوضه نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي؟!".

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عبدالله رد؛ بالقول: "بيروح إن شاء الله"؛ في سخرية واضحة من سؤال المشجع؛ حيث وضع رمزًا تعبيريًا، عبارة عن وجه يضحك.

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جدير بالذكر أن وليد عبدالله، لعب 79 مباراة رسمية مع النصر، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية، منذ الانضمام إليه في 2017؛ مستقبلًا 94 هدفًا، ومحافظًا على نظافة شباكه 23 مرة.

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