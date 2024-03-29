والده لعب لبرشلونة .. ديكو يخطط لخطف أحد أهم أهداف ريال مدريد!

هناك اهتمام بضمه من ميلان وكبار الدوري الإنجليزي

يعتبر نادي برشلونة مركز المحور الدفاعي على رأس أولوياته بالميركاتو الصيفي القادم، ويريد التعاقد مع لاعب بهذا المكان بأقل تكلفة ممكنة.

الهدف الرئيسي كان أمادو أونانا لاعب وسط إيفرتون، حيث جذب اللاعب البلجيكي أنظار النادي الكتالوني بسبب مستواه المميز مع التوفيز على مدار الموسمين الماضي والحالي.

صحيفة "سبورت" الإسبانية قالت إن برشلونة لا يستبعد التوجه نحو كيفرين تورام لاعب وسط نيس الفرنسي، وابن ليليان تورام أسطورة فرنسا لاعب النادي الكتالوني السابق.

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وأشارت الصحيفة إلى أن تورام يعتبر أحد البدائل التي يتتبعها ديكو المدير الرياضي لبرشلونة، حيث ينتهي عقده مع نيس في عام 2025، وإذا لم يتوصل ناديه لاتفاق على تجديد عقده سيكون متاحًا بسعر قليل.

ومن المتوقع أن تكون مهمة برشلونة صعبة للغاية في ضم تورام، وذلك بسبب اهتمام أندية ريال مدريد وميلان وبعض الأندية في الدوري الإنجليزي بالتعاقد معه.

جدير بالذكر أن لاعب الوسط البالغ من العمر 22 سنة شارك للمرة الأولى مع منتخب فرنسا تحت قيادة ديدييه ديشان في التوقف الدولي الأخير.