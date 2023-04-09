"والدتي مصابة بالسرطان وعمرها 83 سنة".. مدرب باريس سان جيرمان يهاجم لافتات جمهور نيس

مدرب باريس سان جيرمان يُعدد أفضاله على نيس ويرد هجوم جمهوره على والدته "المصابة بالسرطان"

استنكر الفرنسي كريستوف جالتييه، مدرب باريس سان جيرمان، الهتافات واللافتة التي استهدفت والدته المريضة من قِبل جمهور نادي نيس.

وحقق باريس سان جيرمان الفوز خارج ملعبه على نيس 2-0 في الدوري الفرنسي، أمس السبت.

وهاجمت جماهير نيس مدربها السابق الذي رحل الصيف الماضي لتدريب باريس بهتافات ضده خلال المباراة ورفعوا لافتة مسيئة لوالدته.

رد جالتييه جاء في اتجاهين فعلى أرض الملعب شوهد يقول للاعبه السابق جان كلير توديبو: "هل شاهدت اللافتة؟ ماذا لو كنا من فعلنا هذا ضدك".

ولا تبدو علاقة توديبو وجالتييه بخير؛ فالأخير كان يمنع لاعبيه من الصوم في رمضان الموسم الماضي، وهو قرار رفضه اللاعب الفرنسي الذي لم يستبعده مدربه وقتها من المباريات رغم رفضه.

وفي حديثه مع قناة Canal+ عقب المباراة قال مدرب باريس ساخرًا: "أشكر الجمهور على الاستقبال الرائع. لماذا كان رد فعلي هكذا؟ هل رأيتم اللافتة وقرأتم ما فيها؟ والدتي عمرها 83 سنة وتتعافى من السرطان".

وواصل مدرب نيس السابق "لو كان من في مدرجات نيس يشاهدون الكأس الأوروبية فبفضل عملنا الموسم الماضي".

ويلعب نيس في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي هذا الموسم بعدما أنهى الدوري الموسم الماضي في المركز الخامس.

ووفقًا لراديو مونت كارلو فإن لجنة الانضباط في الاتحاد الفرنسي لكرة القدم ستحقق فيما حدث وستصدر قرارها يوم 19 أبريل والذي يُعتقد ستكون غرامة قدرها 5 آلاف يورو على نادي نيس.