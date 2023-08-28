"والدتي تخاف من مشاركتي أساسيًا" .. لامين يامال "الشجاع" يعلق على تألقه ضد فياريال!

يامال تألق بشكل ملفت للأنظار خلال فوز برشلونة المثير على فياريال في قمة الجولة الثالثة من الدوري الإسباني..

اعترف لامين يامال "جوهرة" برشلونة الجديدة أن والدته تشعر بالخوف في كل مرة يلعب فيها أساسيًا مع الفريق الكتالوني.

يامال شارك كلاعب أساسي مع برشلونة للمرة الثانية على التوالي، وذلك خلال مواجهة فياريال على ملعب "لا سيراميكا" في قمة الجولة الثالثة لمنافسات موسم 2023-2024 من الدوري الإسباني، وساعد في فوز "البلوجرانا" المثير بنتيجة 4-3، ليحصل على جائزة رجل المباراة.

يامال، الذي يبلغ من العمر 16 عامًا، كشف عن قلق والدته عليه عندما يلعب أساسيًا، حيث قال في تصريحات لقناة "Movistar LaLiga" الإسبانية: "لحسن الحظ، أنا لست خائفًا، أحاول نسيان أنني أصغر سنًا ولعب كرة القدم".

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وأضاف: "ذلك هو ما أجيده، والدتي تشعر بالخوف عندما ألعب أساسيًا، لكنها تدعمني للغاية".

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وعن جنون المباراة وكثرة الأهداف والتقلبات في النتيجة، علق قائلًا: "بدأنا بشكل جيد للغاية بتسجيل هدفين، عندما تعادلوا وتقدموا كان الأمر محبطًا للفريق، لكن نجحنا في التعافي".

وقال لامين يامال في ختام تصريحاته: "أحاول الاستفادة من الفرص التي أحصل عليها من المدرب، أشكره كثيرًا، وأنا أتقدم للأمام".

تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، سلط الضوء على أداء يامال في تصريحات ما بعد اللقاء قائلًا: "لقد لعب مباراة رائعة إنه يساعدنا كثيرًا ويصنع العديد من الفرص، إنه يقدم الكثير بالفعل على الرغم من أن عمره 16 عامًا".