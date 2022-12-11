والدته غاضبه: دفاع إنجلترا ركز على مبابي فقط وفخورة بمواجهة المغرب!

فايزة العمري والدة كيليان مبابي تعلق على مراقبة إنجلترا لمبابي بشكل لصيق!

انتقدت فايزة العمري والدة اللاعب الفرنسي كيليان مبابي طريقة المدرب الإنجليزي جاريث ساوثجيت فيما يخص بمراقبة نجلها في مواجهة إنجلترا وفرنسا.

جاء هذا في تصريحات أدلت بها لصالح "TF1" وأكدت خلالها أن الفريق ركز على مبابي فقط كأن المنتخب الفرنسي لا يوجد به غيره.

وقال فايزة: "على أي حال لقد وقعوا في الأخطاء، لأن المنتخب الفرنسي ليس كيليان فقط، هناك 11 لاعبًا آخر في الملعب وأظهروا ذلك اليوم".

وأضاف: "كل الشكل لجيرو وتشواميني، الخطوة المقبلة هي المغرب، أنا فخورة بتلك المباراة على أي حال".

جدير بالذكر أن اللقاء انتهى بفوز الديوك بهدفين مقابل هدف وحيد، ليلعبوا أمام المغرب في نصف النهائي ويواجه الفائز من تلك المباراة من سيعبر من مواجهة الأرجنتين وكرواتيا في النهائي.