والدة نجم ريال مدريد: لم نستوعب هذه الصفقة ووالده أراد رؤيته في ليفربول!

قامت بترتيب كل شيء له في إسبانيا

كشفت والدة النجم الفرنسي أوريليان تشواميني، عن كواليس جديدة بخصوص صفقة انتقاله من موناكو إلى صفوف ريال مدريد في عام 2022.

تشواميني برز كأحد أهم المواهب في أوروبا من خلال تجربته في موناكو، ليجذب أنظار العديد من الأندية الأوروبية، قبل أن يحسم ريال مدريد السباق لصالحه ويظفر بخدماته بقيمة 80 مليون يورو.

جوزيت تشواميني هو والدته التي تعمل كمعلمة في إحدى المدارس الثانوية بمدينة ليون، وتعتبر الشخصية الأهم في حياته، حيث أصرت على أن يدرس ابنها حتى إنهاء شهادة البكالوريوس في العلوم بفرنسا.

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وقالت والدة اللاعب في تصريحات نشرتها صحيفة "ماركا" الإسبانية:"هو من قرر الانتقال إلى ريال مدريد، أنا نفسي كنت أشاركه نفس الرغبة ولكن والده كان يحلم برؤيته في ليفربول".

وأضافت:"كنت مسؤولة بالكامل تقريبًا عن انتقاله إلى إسبانيا وفعلت كل شيء حتى يشعر وكأنه في المنزل، كنت أشتري له كل ما يطلبه".

وتابعت:"كل شيء حدث بسرعة كبيرة لدرجة أنه لم يكن لدينا أي وقت للشعور بالقلق من هذه التجربة الجديدة، لم أصدق رؤيته بقميص ريال مدريد".

يذكر أن تشواميني خاض 56 مباراة بقميص ريال مدريد بكل البطولات ونجح في صناعة 4 أهداف مع الفريق الإسباني.