والدة ميسي: لم نتوقع الكرة الذهبية السادسة ويريد كوبا أمريكا

سيليا كوتشيتيني والدة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تتحدث عن رأيها في الكرة الذهبية السادسة له.

أكدت سيليا كوتشيتيني والدة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أنها لم تتوقع حصول نجلها قائد فريق برشلونة على جائزة الكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كوتشيتيني وأكدت خلالها أن انتقاد ميسي بسبب المنتخب الأرجنتيني يؤلمها طوال الوقت.

وقال سيليا: "أنا سعيدة للغاية فنحن لم نتوقع حصول ميسي على تلك الجائزة وكنا نتوقع أن الخامسة ستكون الأخيرة، لقد كانت مفاجأة رائعة بالنسبة لنا".

وأضافت عن مسيرته مع الأرجنتين: "الحقيقة تؤلم أحيانًا لكن يمكن للجميع الانتقاد دون التقليل من شخص آخر ودون السخرية، تلك الأمور تؤلم الأمهات".

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وأكملت: "لا يجب على الجميع أن يحب مسيرة ميسي مع منتخب الأرجنتين، لكننا ندين لتلك البلد بدين كبير نحاول تسديده طوال الوقت".

وأنهت تصريحاتها: "ربما لا يلعب بشكل جيد مع الأرجنتين ربما المنتخب كله لا يقدم المطلوب وجميعنا نخبره بذلك، لكن لا يوجد شخص يريد تحقيق كأس العالم أو كوبا أمريكا أكثر من ميسي".

جدير بالذكر أن ميسي كان قد أضاف اللقب السادس من الكرة الذهبية لخزينة ألقابه بعد منافسة قوية مع الهولندي فيرجيل فان دايك الذي حل ثانيًا بفارق سبع نقاط.