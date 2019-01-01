والدة رابيو: أنه مسجون في باريس سان جيرمان

الفرنسي يقترب من الرحيل

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

تحدثت فيرونيكا رابيو، والدة ووكيلة أعمال اللاعب أدريان رابيو، متوسط ميدان باريس سان جيرمان الفرنسي، عن إيقافه ومستقبله في الفترة المقبلة عقب نهاية تعاقده مع الفريق الباريسي.

وأوقف نادي باريس سان جيرمان، اللاعب بسبب رفضه تجديد تعاقده، كما شن عليه عددًا من جماهير النادي هجومًا حدًا بسبب احتفاله عقب خروج الفريق الأوروبي.

وتعليقًا على وضع اللاعب في تصريحات لصحيفة ليكيب الفرنسية: "لا أريد أن أبكي من ذلك، أو أقول أن أدريان ليس جيدًا، يهاجمون الجانب الإنساني له، ولا استطيع أخباركم بما يشعر به".

وعن حياته اليومية: "أنه يتدرب، لكن لن أقول كيف أو مع من وأين، عليه ذلك، أنه لاعب في مستوى عالي دون إصابة، لن يبقى 13 يومًا بدون تدريب، منذ أن حظر باريس سان جيرمان التدريب عليه".

ماجواير في مهب الريح 🤦‍♂️🤦‍♂️

تنفيذ رائع لركلة الجزاء 👌



سانشو جوهرة إنجلترا القادمة يفعل ما يحلو له في التدريبات 👏pic.twitter.com/luveHfkdXo — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 19, 2019

وكانت بعض التقارير قد نشرت صوراً للاعب يحتفل في ملهى ليلي، عقب خروج فريقه أمام مانشستر يونايتد أوروبياً: "لن نلومه على إعجابه على فيديو بالخطأ، هذا ليس المكان الذي احتفل فيه إيفرا بخروج باريس".

وواصلت: "لكن باريس سان جيرمان يريد الاهتمام بحياته الخاصة، وعندما لا يريدو، فأنهم يطلبون منه النوم في التاسعة مساءً، قبل المباراة وأن يذهب لسريره في الحادية عشر، لذلك دعوه يعيش".

واختتمت حديثها: "أنه مسجون، عن طريق باريس سان جيرمان، قريبًا سيتم التعامل معه بخبز جاف والمياة وهذة بيئة قاسية".

ويحق لرابيو التفاوض مع أي ناد في الشهور الستة الأخيرة من تعاقده، لكنه لم يعلن عن وجهته المستقبلية.