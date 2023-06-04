واقعة مؤسفة في ختام الدوري الفرنسي.. هجوم على طفل مريض بالسرطان وحرق قميصه!

جماهير أجاكسيو تهاجم مشجع لمارسيليا بوحشية وتحرق قميصه!

قامت جماهير نادي أجاكسيو الفرنسي بمهاجمة مشجعًا لفريق مارسيليا يبلغ من العمر ثماني سنوات ومصابًا بسرطان المخ في واقعة مؤسفة.

واستضاف فريق أجاكسيو، أمس السبت نظيره مرسيليا في ختام بطولة الدوري الفرنسي هذا الموسم وانتهت المباراة بفوز أجاكسيو بنتيجة 1-0.

وطغى الحادث المؤسف الذي حدث على أحداث المباراة حيث هاجم مشجعو النادي الطفل كينزو، وتعرض والده للضرب قبل أن يتم إزالة قمصانهم بالقوة وإشعال النار فيها.

وذكرت صحيفة "RMC Sport" بعض الهتافات العنصرية داخل الملعب ولقطات لصحفي تعرض للهجوم في ليلة حزينة بفرنسا.

ونشر نادي أجاكسيو بيانًا قائلاً: "في 25 أبريل كان من دواعي سرور نادي أجاكسيو استضافة الصغير كينزو، الذي يعاني من مرض السرطان، وكان قد عبر عن حلمه بلقاء لاعبي مرسيليا نادي مدينته وتمت دعوة كينزو وعائلته ليحقق الطفل حلمه خلال المباراة".

وتابع البيان: "سرعان ما تحول الحلم إلى كابوس عندما تعرض كنزو ووالديه الذين جاءوا بألوان مارسيليا للإيذاء المخزي من قبل الأفراد الذين اقتحموا غرفة ملابسهم".

وأضاف: "تم رعاية كينزو وعائلته من قبل أمن النادي ومرافقتهم إلى غرفة تغيير الملابس حتى يتمكن الطفل من تحقيق حلمه وهؤلاء الأفراد لا يمثلون بأي حال قيم نادينا وجزيرتنا، حتى أقصى درجات الغباء لا يمكن أن تبرر هذه التصرفات النادي يدين بشدة هذه التصرفات التي لا توصف! وسوف نلقي الضوء الكامل على هذه التصرفات المخزية، وبمجرد أن يتم التعرف على الأفراد من قبل خدماتنا سوف نتقدم بشكوى ضدهم، أجاكسيو يتضامن مع الصغير كينزو ووالديه ".